Певец Алексей Чумаков: "Все были в состоянии затравленности"

Алексей Чумаков считается одним из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе. Причем не только в качестве исполнителя. Так, певец является частым участником или судьей в самых разных музыкальных шоу. Кроме того, Алексей позиционирует себя и как писатель. Он выпустил не одну книгу. Сам артист признался в новом интервью, что работает перманентно, даже на отдыхе, однако его это совершенно не утомляет, а, наоборот, радует и наполняет.

"Вдохновение черпаю из всего происходящего: мне доставляют удовольствие друзья, семья, успех моих друзей и мой собственный, спокойствие за свое вчера, за свое сегодня, надежда на спокойствие за свое завтра. Все очень обычные вещи меня вдохновляют", - рассказал Чумаков.

По мнению артиста, вопреки расхожему мнению, что художник должен быть голодным, на самом деле люди только в состоянии комфорта могут творить. В качестве примера он привел времена, когда весь мир боролся с ковидом, передает "Теленеделя".

"Я никогда не забуду время, когда мы сидели на карантине в пандемию. Никто не писал песен, никто ничего не творил, хотя было огромное количество времени у всех. Все были в состоянии затравленности. Поэтому люди должны быть в удовольствии, в комфорте, чтобы что-то рождать", - высказал мнение певец.