Путин: российские войска пересекли границу с Украиной в Курской области

Российские войска пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург.

По словам президента, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", — сказал Владимир Путин.

Ранее сегодня в российском Минобороны сообщили о продвижении войск группировки "Восток" вглубь украинской обороны. Положение улучшили также группировки "Запад", "Центр" и "Южная".

В военном ведомстве также сообщили, что за сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 510 бойцов. Всего с момента вторжения в российский регион украинская армия потеряла более 62 тысяч человек.