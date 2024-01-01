ЦБ предупредил о вирусе, опустошающем счета россиян

Во втором полугодии 2024 года была зафиксирована тревожащая тенденция: начал распространяться вирус типа SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону. Об этом в среду, 19 февраля, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы финансового регулятора, вирус маскируется под безобидные программы. Отправившие этот зловред мошенники наблюдают за гаджетом, видят пароли и СМС, а затем удаленно открывают банковское приложение и опустошают все счета.

Набиуллина утверждает, что за указанный период около 40-50% хищений со счетов были совершены именно этим методом, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать квитанции на оплату коммуналки для своих преступных схем. Россиян предупредили, что в их почтовые ящики могут попасть фейковые платежки. Люди сканируют QR-код и гасят "задолженность", теряя при этом личные данные.

Перед 14 февраля, который считается праздником влюбленных, злоумышленники играют на нежных чувствах: преступники создают фейковые сайты по продаже подарков и цветов, где обещают скидки и эксклюзивные предложения. Однако в действительности покупатель рискует своими персональными данными.