Президент США Дональд Трамп после вступления в эту должность скорректировал свою позицию по срокам урегулирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 19 февраля, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России, завершение конфликта — это непростая задача. Когда Трамп уже в статусе главы государства начал получать информацию, он изменил свою позицию и "сказал да, потребуется полгода".

Владимир Путин также заверил, что никто не стремится исключить Украину из переговорного процесса — он будет реализовываться при участии и Москвы, и Киева, сообщает ТАСС.

В ходе предвыборной агитации Трамп, обвиняя администрацию Джо Байдена в развязывании боевых действий на Украине, уверял в готовности положить конец конфликту Москвы и Киева за сутки. После инаугурации Трамп, однако, отвел своей команде на это 100 дней.

13 февраля в Киеве рассказали, что Трамп и предводитель киевского режима Владимир Зеленский договорились о немедленном начале работы, чтобы "нарабатывать планы и будущую конструкцию" мирного соглашения.