Тела двух попавших под лавину туристов нашли в Карачаево-Черкесии

Два человека погибли в результате схода лавины в Карачаево-Черкессии. Трагедия произошла в районе горнолыжного курорта Архыз. Группа из 16 альпинистов проходила Софийское ущелье, трое отправились на разведку, они то и попали под сход снежных масс.

Одному из мужчин удалось выбраться самостоятельно, он же откопал тела своих товарищей.

Ещё одна поисково-спасательная операция идёт в эти минуты в горах Северной Осетии, где накануне сошли сразу две лавины. В результате пропали двое альпинистов из Санкт-Петербурга, которые совершали тренировочный подъём по замёрзшему водопаду. Им на помощь отправились специалисты МЧС, которые так же попали под лавину, но смогли продолжить поиски.