Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно, без внешней помощи, нанести удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Такое мнение высказал в среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер пояснил, что без высокоточных данных космической разведки подобный удар нанести было невозможно, а данные такого рода Украина получает от западных союзников.

Конкретную сторону, которая посодействовала ВСУ в этой атаке, Владимир Путин не назвал, однако подчеркнул, что "могу с полным основанием сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы это сделать не в состоянии — у них нет соответствующих космических группировок", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что атака украинских беспилотников на объект КТК — это "ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции", а также реакция на переговоры Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в Саудовской Аравии.

В Пентагоне уже признавали, что Соединенные Штаты продолжали снабжать Киев разведданными на фоне атак ВСУ на Курскую область. По версии американских властей, так Украина реализует свое право на самооборону.