Актриса Елена Ксенофонтова сообщила о разводе

У Елены Ксенофонтовой весьма бурная личная жизнь. Так, в 19 лет она вышла замуж за Игоря Липатова, однако через 11 лет развелись. По слухам, Ксенофонтова увлеклась продюсером Ильей Неретиным. От него она родила сына Тимофея. Сейчас ему 21 год. Однако и этот брак завершился расставанием. Затем Елена девять лет жила в неофициальном браке с адвокатом Александром Рыжих, в их союзе на свет появилась дочь София. Ей 14 лет.

Кстати, эти отношения закончились некрасиво: разрыв актрисы и адвоката долго мусолили СМИ из-за судебных разбирательств и взаимных обвинений. И вот в конце 2022 года стало известно, что Елена Ксенофонтова снова вышла замуж. На сей раз ее избранником стал, что интересно, снова адвокат. Его имя Алексей Куликов.

Однако этот брак вскоре распался. Неизвестно, что стало причиной развода. Сама Елена Ксенофонтова на эту тему предпочитает не распространяться, однако признала, что теперь является свободной женщиной, передает lady.mail.ru.

"Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать", - заявила актриса.