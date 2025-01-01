Социальные пенсии в России вырастут на 14,75%

Социальные пенсии в России планируется проиндексировать 1 апреля на 14,75%. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, обнародованном в среду, 19 февраля.

Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что подобную индексацию в России проводят каждый год с учетом динамики прожиточного минимума пенсионера за предшествующий год.

В 2025 году это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, в бюджете на указанные цели заложено примерно 85 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что с 2026 года граждане России смогут выйти на пенсию без подачи соответствующего заявления — в беззаявительном порядке. Социальный фонд сам уведомит новоявленного пенсионера о присвоении ему такого статуса, если россиянин успел выполнить необходимые условия (15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов).

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут единовременно получить порядка 411 тысяч рублей из накопительной пенсии. Есть опция получения этих денег в виде ежемесячных выплат.