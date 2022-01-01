В Госдуме решили разрешить газовщикам входить в квартиры без разрешения хозяев

Сотрудники специализированных организаций получат беспрепятственный доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в случае принятия поправок в законодательство, направленных на рассмотрение Государственной думы.

Замглавы думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов подтвердил, что этот законопроект обяжет жильцов впускать газовщиков в квартиры для проверки газового оборудования. Поправки также наделят газовщиков правом обратиться в суд, если в доступе в квартиру будет отказано.

Если законопроект примут, суд в течение 12 дней вынесет решение — и газовщик в сопровождении приставов войдет в квартиру независимо от воли жильцов, сообщает РИА Новости.

Отсутствие беспрепятственного доступа в квартиры мешает сотрудникам газовой службы своевременно осматривать и обслуживать оборудование, что грозит бедой. Когда в 2022 году в подмосковном Ступине в жилом доме взорвался бытовой газ, выяснилось, что жильцы трех квартир не пускали газовщиков в помещения. Жертвами трагедии тогда стали два человека.

Иногда отказ жильцов впустить в квартиру газовщиков продиктован опасениями, что под видом сотрудников газовой службы в дом пытаются проникнуть злоумышленники. Россиянам рассказали, как отличить настоящего работника коммунальной сферы от мошенника.