Если Соединенные Штаты отменят санкции против России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине, это сделает бесполезными и ограничительные меры Евросоюза.

Как пишет EUobserver, европейские санкционные списки против России утратят силу, если США решат снять ранее введенные Вашингтоном ограничения.

Однако пока Брюссель сдаваться не собирается, несмотря на прошедшие в Саудовской Аравии российско-американские переговоры, об успехе которых сдержанно, но вполне уверенно говорят обе стороны. По информации EUobserver, ЕС разрабатывает механизм санкций в отношении капитанов танкеров, якобы входящих в российский "теневой флот".

Также продолжается проработка расширения черного списка. Источники утверждают, что в санкционные списки ЕС попадут по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лиц. Также в перечень ограничений входит запрет на продажу России игровых приставок — якобы российские военные применяют их для управления боевыми дронами.

В Госдепе между тем выступили за привлечение представителей Европы к переговорам с Россией. В ведомстве подчеркнули, что это в интересах Москвы, ведь Евросоюз вводил санкции против России.