"Умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. Такое заявление сделал в среду, 19 февраля, президент США Дональд Трамп.

Как написал американский политик в соцсетях, при Джо Байдене Зеленский уговорил Вашингтон израсходовать 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну, которую Киев не в состоянии завершить без США и ее нынешнего президента.

Зеленский не справился с руководством Украиной — страна лежит в руинах, миллионы людей погибли ни за что. Однако "диктатор без выборов" отказывается провести новые президентские выборы, несмотря на риск полной утраты страны, подчеркнул Трамп.

Единственное, в чем преуспел Зеленский, — он играл на Байдене, как на скрипке. Соединенные Штаты тем временем вступили в диалог с Россией, чтобы прекратить конфликт, отметил Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в том, что касается контактов с киевским режимом и Евросоюзом в контексте урегулирования конфликта на Украине, Москва никогда не отказывалась от диалога. Однако Киев сам запретил себе переговоры с Россией.

Между тем сам Зеленский заявил, что никто из участников конфликта на Украине не сможет одержать победу с помощью оружия, а потому пора перейти к дипломатическому пути урегулирования конфликта, чтобы добиться справедливого мира.