Российские войска минувшей ночью перешли линию государственной границы с Украиной в Курской области и ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Об этом Владимир Путин сообщил журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на фронте. Спросили президента и об итогах переговоров в Эр-Рияде. А еще об атаке киевского режима на российскую станцию перекачки нефти Каспийского трубопроводного консорциума и о встрече с Дональдом Трампом.

Едва ли журналисты, задавая вопрос Владимиру Путину о ситуации на фронте, рассчитывали услышать в ответ такую грандиозную новость. Президент поделился самыми свежими данными о ситуации в курском приграничье.

"Ну, вот самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают", - сообщил президент.

Спросили, конечно, российского лидера и о переговорах с американцами, которые накануне прошли в Эр-Рияде.

"Я оцениваю их высоко. Результат есть. Первое, о чем хотел бы сказать, мы договорились возобновить в нормальном режиме работы дипведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона, из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих странах будут работать одни только уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства. И в целом, как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом. Во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроены на совместную работу, открыты для совместной работы", - сказал Владимир Путин.

Речь - о самых разных сферах сотрудничества, отмечает российский лидер. Это и экономика, и энергетика, и космос. Возобновили обсуждение ситуации в Сирии, а также палестино-израильского урегулирования. Подняли, естественно, и тему украинского конфликта. Владимира Путина спрашивают: а как быть с Киевом и Брюсселем, которые сейчас очень недовольны тем, что их не позвали за стол переговоров и, по сути, лишили права голоса?

"Права голоса в чем? Я же сейчас сказал. Целью и предметом переговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между РФ и США? Наверное, это избыточные требования. И самое главное - в решении острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения доверия между Россией и США решить многие вопросы, включая украинский, невозможно. Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Соединенные Штаты исходят из того, что переговорные процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", - заявил президент.

Так называемые союзники США сами виноваты в том, что сейчас происходит, говорит Владимир Путин. Достаточно хотя бы вспомнить масштаб травли в адрес Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

"Все европейские лидеры - все без исключения - фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Мы, конечно, было ясно, кому мы симпатизируем. Но мы не позволяли себе вмешиваться. Я вообще, честно говоря, удивлен сдержанности Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя прямо скажем хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет", - полагает Владимир Путин.

Прокомментировал президент и недавний удар киевских террористов по нефтеперекачивающей станции на Кубани. Атаку на объект Каспийского трубопроводного консорциума ВСУ самостоятельно спланировать не могли. Для этого нужны данные космической разведки. А их Украина, как известно, получает от своих западных союзников, в том числе в Европе. И это наводит на мысли. Тем более что авария неизбежно приведёт к росту цен на мировом рынке энергоресурсов. Что в корне противоречит намерениям американской администрации.

"Акционерами КТК являются и американские компании, и европейские, ну и российские. Мы денег то за этот транзит получаем, образно говоря, пять копеек. Кстати говоря, мне только что сказали, что европейцы продлили санкции в отношении России, в том числе речь идет о невозможности поставок нам западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи. Что это значит: несколько дней назад ВСУ нанесли удар, а через два дня европейцы заявили, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование там европейского производства. Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия", - рассуждает президент России.

И в завершение - вопрос, который задают сейчас во всем мире: когда Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться лично?

"Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно не виделись. У нас нет близких отношений. Но все таки за 4 предыдущих года, когда он был президентом, и мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения, я с удовольствием встречусь и сегодня, думаю, и он тоже. Это было видно по характеру нашего телефонного разговора. Но мы находимся в таком положении, что недостаточно просто встретится, чай-кофе попить, посидеть, поговорить о будущем", - заявил Путин.

Российский президент предложил набраться терпения: желание провести саммит есть, но он должен принести результаты, а это требует времени на подготовку.