Мишустин: Высокие стандарты позволят повысить конкуренцию в экономике

Росстандарт установил абсолютный рекорд последних лет по количеству принятых ГОСТов — 1776. О результатах за прошлый год и ключевых задачах на год текущий премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Антон Шалаев.

Основная часть инициатив по разработке новых стандартов сейчас исходит от самих предприятий. Появилось несколько десятков новых ГОСТов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оборонно-промышленного комплекса. Идёт работа и над стандартизацией средств медицинской реабилитации, в частности экзоскелетов для помощи участникам СВО.

Ещё одна тема встречи - открытие независимых испытательных центров станкостроения. Их не создавали с 1980-го. А в прошлом году Росстандарт ввел в строй сразу три.

"Такие высокие заданные стандарты позволят нам повысить эффективность работы, конкуренцию во многих отраслях российской экономики. Нужно, конечно, внимательно соблюдать все необходимые требования, осуществлять контроль за качеством", - сообщил Михаил Мишустин.