Елена Захарова рассказала о вымоленной дочке и назвала себя плохой матерью

Елена Захарова стала матерью в 2011 году. Она родила дочь Анну-Марию и буквально светилась от счастья, когда дала интервью и снялась с наследницей в фотосессии к нему. Однако ее радость оказалась недолгой. Девочка умерла в возрасте восьми месяцев от острой вирусной инфекции. Сложно представить, как актриса сумела справиться со своим горем.

В 2017 году Елена Захарова родила дочь Майю. Актриса хоть и публикует фотографии наследницы в социальных сетях, однако лица ее предпочитает не показывать.

В новом интервью Захарова призналась, что назвала дочь не просто так, а с оглядкой на Майю Плисецкую. Сама же актриса отметила, что обожает балет и даже отдала наследницу в соответствующую студию. По словам Елены, у дочки есть данные. Она занимается у Илзы Лиепа в Русской национальной балетной школе. Каждый год Майя выступления в "Зарядье", в Центре Галины Вишневской.

"Считаю, что я ее вымолила... Мне нравится ее характер в целом, она от своего не отступает. Если чего-то хочет добиться, добивается любыми способами. Мне кажется, что она будет целеустремленной, волевой", - рассказала актриса.

Захарова призналась, что считает себя плохой матерью, потому что из-за работы не так часто видит дочку, как ей бы хотелось.

"Но моя мама считает, что я к себе критична, ведь все свободное время я провожу с дочкой. Беру ее с собой иногда на гастроли, на съемочную площадку", - отметила Захарова.

Она рассказала, что старается с Майей ходить в бассейн, прогуливаться, берет ее даже на репетиции.

"Сейчас я брала ее в Петербург на премьеру спектакля "Скамейка", режиссера Людмилы Никитиной, где я играю с Олегом Масленниковым. Она потом призналась: "Мамочка, я заплакала, когда он стал на тебя кричать. Тебя было так жалко!". И фильмы она со мной, конечно же, смотрит и любит. Только спрашивает: "Там не будет страшно?" Я отвечаю, что по-разному", - со смехом сообщила актриса Woman Hit.