В мире наверняка будут те, кто попытается подорвать диалог России и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в среду, 19 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину, всем необходимо быть начеку, поскольку от киевского режима можно ожидать чего угодно.

Несмотря на это, Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказал Песков.

Говоря о возобновлении контактов между Москвой и Вашингтоном, Песков подчеркнул, что сторонам необходимо реанимировать дипломатический потенциал — работа посольств в обеих столицах сейчас парализована.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Трамп после вступления в эту должность скорректировал свою позицию по срокам урегулирования конфликта на Украине — в сторону их увеличения. О завершении конфликта за сутки речь уже не идет.

Наряду с этим Путин подчеркнул, что с удовольствием встретится с американским коллегой, но одной лишь встречи недостаточно — необходимо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по урегулированию конфликта на Украине.