Депутат Делягин оценил текущее положение Зеленского

Способна ли Европа сыграть какую-либо роль в разрешении украинского кризиса? И почему Дональд Трамп стал так скептически отзываться о Зеленском?

Попытки европейских политиков и киевского руководства удержать свои позиции на фоне активизации российско-американских контактов прокомментировал депутат Госдумы Михаил Делягин. В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с ним последние события.

"Возможно, Зеленскому удалось создать иллюзию, что существует какое-то государство. Потом эта иллюзия развеялась. Сердце жулика разрывается", - сказал он.

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