ПВО сбила за ночь четыре дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. ПВО сбила четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что три беспилотных летательных аппарата ВСУ были уничтожены при попытке атаковать территорию Республики Крым. Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью.

Минувшим вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Валуйском округе. Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в селе Колыхалино. Погиб мирный житель: мужчина скончался на месте до приезда медиков. Еще одна пассажирка автобуса пострадала, она получила осколочные ранения головы и руки.