Путин пошутил о ежедневной встрече с собой в зеркале

Российский лидер Владимир Путин отреагировал в шутливой форме на попытку журналиста задать вопрос о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Автор вопроса, обращаясь к президенту России с вопросом о пресловутой встрече, оговорился, начав свою фразу словами: "Когда вы уже с Путиным...". Владимир Путин в ответ заявил, что встречается с самим собой каждый день: "В зеркало смотрюсь" (цитата по ТАСС).

Возможная новая личная встреча Путина и Трампа остается в центре внимания всего мира. В Кремле подтвердили, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи глав государств.

О конкретной дате речь пока не ведется. Однако пресс-секретарь президента России отмечал, что нельзя исключать вероятность такой встречи до конца зимы, хотя такое "может быть, а может и не быть".