Российские войска в ходе СВО освободили от украинских националистов около 75 процентов территории в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Такие данные привел начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. А в Луганской республике, по его словам, под контролем ВСУ остается менее одного процента территории.

На Южно-Донецком направлении сахалинские штурмовики захватили сразу четыре опорных пункта ВСУ. В ходе атаки бойцы форсировали реку и ликвидировали два пулеметных расчета противника. Не выдержав натиска дальневосточников, враг бежал, бросив оружие и патроны. Все бойцы штурмовой группы представлены к государственным наградам.

Надежную поддержку передовым отрядам оказывает артиллерия. В Херсонской области расчеты 152-миллимитрового орудия "Мста-С" накрыли пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра.

В Курском приграничье сокрушительные удары по неонацистам наносят экипажи ТОС "Солнцепек". В вечерних сумерках расчет незаметно для противника выезжает на позицию, и после наступления темноты на врага обрушивается шквал огня. На линии боевого соприкосновения уверенно действуют мотострелки. С поля боя возвращаются с трофеями. На кадрах, представленных Минобороны, пулемет бельгийского производства, огонь которого наши штурмовики обратили против украинских боевиков.