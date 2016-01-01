Депутата Напсо решили выгнать из Госдумы за 200 дней прогулов

Депутат Государственной думы Юрий Напсо (ЛДПР) за весь срок своих полномочий не появлялся в стенах парламента в общей сложности около двух лет. Об этом рассказал председатель думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.

Из этого времени Напсо пропустил около 200 дней работы в Государственной думе без уважительных причин, уточнил Пинский. В комиссии по регламенте сочли этот факт свидетельством недобросовестности народного избранника.

На этом основании комиссии по вопросам депутатской этики предлагается рассмотреть вопрос о возможности досрочного прекращения полномочий Напсо, сообщает РИА Новости.

При этом в официальном Telegram-канале Напсо сообщается, что 14 февраля он провел прием граждан в Ростове-на-Дону — первый после перенесенной операции. Депутат отметил, что впереди у него еще одна большая операция, а затем реабилитация.

В 2016 году Госдума внесла в собственный регламент поправки, позволяющие наказывать депутатов-прогульщиков штрафами. Речь идет об отсутствии на заседаниях без уважительных причин — например, по болезни или из-за рабочих поездок.

Однако проблему прогулов в депутатской среде это полностью не решило. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сетовал, что рассмотрение даже таких важнейших документов, как государственный бюджет, некоторые парламентарии прогуливали.