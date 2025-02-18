Наталья Фатеева высказалась о романе с Юрием Антоновым

В 1984 году Наталья Фатеева и Юрий Антонов сыграли в фильме "Прежде, чем расстаться". С тех пор стали ходить слухи, будто между артистами проскочила искра, и они начали встречаться. Якобы песню "О тебе и обо мне" Антонов исполнял, обращаясь к Фатеевой.

В честь юбилея артиста (19 февраля Юрию Антонову исполняется 80 лет) журналисты связались с Натальей Фатеевой, чтобы выяснить, действительно ли у нее были романтические отношения с певцом. Актриса оказалась категоричной.

"Антонов за мной не ухаживал. Мы просто работали вместе. Никаких взаимоотношений между нами не было. Это самое настоящее вранье! Мы просто работали вместе. Он дебютировал в этом фильме в качестве актера – играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем", - припомнила актриса в беседе с "МК".

Фатеева заявила, что Антонов "лучший композитор, который написал лучшую музыку в нашей стране". И ведь, без преувеличения, почти каждая песня артиста - хит. Кстати, секрет успеха Юрий Антонов не скрывает: вдохновение, вечные темы, первоклассные музыканты и идеальный звук.