Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Артур Шевелёв во время штурма опорного пункта ВСУ поразил живую силу и огневые точки неприятеля, сбросив боеприпасы с квадрокоптера. После того, как вражеские пулеметчики были ликвидированы, наши военные стремительным броском проникли в укрепрайон, зачистили его, создав условия для дальнейшего наступления.

Младший лейтенант Роман Картавцев, командир танкового взвода, в ходе штурма вражеского опорного пункта уничтожил две огневые точки ВСУ с пулемётным и гранатометным расчетами и ликвидировал группу боевиков. В результате ударов по позициям противника часть фортификационных сооружений обрушилась, и наши штурмовики ворвались в опорный пункт. Боевики понесли потери и были вынуждены отступить.