Лидеры ЕС не смогли договориться об отправке военных на Украину

Политические лидеры государств — членов Евросоюза не смогли прийти к общему мнению в вопросе о возможности отправки на Украину военного контингента. Об этом в среду, 19 февраля, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Тема присутствия европейских миротворцев на Украине была поднята в рамках онлайн-саммита глав европейских государств, организованного президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Науседа посетовал на то, что "на данный момент мы не едины", поскольку "есть страны, которые идут по другому пути, и мы не можем достичь консенсуса", сообщает Reuters.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва негативно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев — это шаг в сторону эскалации конфликта.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против ввода на Украину европейского военного контингента и даже готов изучить вопрос отправки туда солдат США.