Садитесь-ка поближе и слушайте внимательно: давно мы сказки про принцев не слышали. Жил да был принц. В Соединённом Королевстве. Гарри по фамилии Виндзор. Рос в сытости, отказа ни в чём не знал. Женился, сбежал в Америку. И тут слухи поползли - Трамп хочет Гарри депортировать.

Дональду Трампу разные там королевские регалии и титулы – звук пустой. Оказалось, принц Гарри, подавая заявление на визу, скорее всего, солгал, отвечая на вопрос об употреблении наркотиков. Любому, кто солжет об употреблении наркотиков в заявлении на визу в США, грозит до пяти лет тюрьмы. А в своих мемуарах под названием "Запасной" Гарри признался в употреблении кокаина, марихуаны и волшебных грибов.

В этой книжке бедный Гарри юродствовал на разные лады. От старшего брата Уильяма терпел побои. Мачехи якобы боялся, как огня. Страдал не по-детски. Отдельная тема, которую бурно обсуждали в Британии, что настоящий отец Гарри - не принц Чарльз, а конюх Джеймс Хьюитт, с которым спала леди Диана.

Там вся семейка как на подбор. Мамаша с кем только романы не крутила: и с тренером, и с конюхом, и сыном директора супермаркета. А вся Британия в подушку рыдала - красота-то какая! Папаша тоже не промах: на вид неказист, а любовницу завел - загляденье. Крепкая, в быту сгодится. Пристойно вела себя только бабуля, просидевшая на троне 70 лет.

За принцем Гарри и другие грехи замечены. Оказывается, вместе с женой Меган Маркл этот почти сирота переводил деньги сотнями тысяч разным деятелям из Демократической партии - врагам Дональда Трампа! Даже дочке Байдена, Эшли, 250 тысяч подкинул. Трамп такого не прощает.

На Альбион бедному принцу путь закрыт - с семьёй расплевался, для мачехи Камиллы он бастард-подкидыш. Отцу надоел хуже горькой редьки. К тому же, папаша никогда не скрывал свою симпатию к крепким напиткам - и решил на старости лет выпускать ром своего имени примерно по 5 тысяч рублей за бутылку.

А у бедного Гарри в действительности всё не так, как на самом деле.