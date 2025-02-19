Волочкова о свадьбе дочки: "Отец Ариадны не сможет присутствовать на празднике"

Единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Торжественный прием по случаю свадьбы готовит в подарок жениху и невесте сама балерина. По слухам, праздник обойдется артистке в десять миллионов рублей. Причем сама Волочкова в беседе с журналистами говорила, что, дескать, она вкладывается в свадьбу, а отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, пусть купит молодым квартиру.

Меж тем выяснилось, что на свадьбе дочери мужчины не будет. Об этом в свежем интервью сообщила Анастасия Волочкова. Якобы виной этому нынешняя супруга Вдовина, ведущая Елена Николаева.

"Да, я его пригласила его через Ариадну. Правда, я думаю, что будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике. Но вы знаете, это будет наш с Аришей праздник, и я даже этому очень рада", - отметила Волочкова.

Она предположила, что Ариадна может потом вместе с отцом отметить важное событие в своей жизни. После чего мгновенно не преминула заявить, как дочери было плохо в доме отца.

"Я должна сказать, что Ариадна настолько чувствовала себя чужим человеком в этой семье отца, когда жила там, что ей пришлось съехать с их квартиры и вместе с Никитой снять простенькую квартиру не в центре Москвы. Они живут сейчас там, снимают на свои деньги", - сообщила балерина "МК".