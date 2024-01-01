В США заговорили о ядерной сделке с Китаем

Вашингтон всерьез задумался над заключением широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The New York Times, президент США Дональд Трамп заинтересован в сделке, которая "предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции".

Тему ядерной безопасности, аспекты которой могут стать частью пресловутого соглашения, Трамп планирует обсуждать лично с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечают источники. Однако конкретных деталей потенциальной сделки пока нет.

В декабре 2024 года в ОАЭ состоялась встреча "ядерной пятерки". Министерство иностранных дел Китая рассказало, что стороны обсудили ядерные доктрины, чтобы упрочить взаимопонимание, а также избежать возможных недоразумений и просчетов.

При этом Джо Байден незадолго до отставки с поста президента США уверял, что американские власти готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных арсеналов без каких-либо предварительных условий.