В Москве завершился фестиваль "Кино на службе Отечества"

Сегодня в Кремлёвском дворце прошла церемония закрытия Московского этапа 3-го Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству".

Он посвящен героям спецоперации, тем кто сейчас на передовой защищает Родину. Среди картин, которые увидели уже почти полмиллиона зрителей более чем 50 регионов страны, стали ленты: "Донбасс. Передовая. Казаки", "Я иду домой", "Мы навсегда в этом лете". В рамках фестиваля также состоялась выставка графических портретов ветеранов СВО. И были показаны фронтовые документальные ленты.

"Тысячи людей, тысячи студентов, школьников, для которых, для многих из них - это откровение. Это жизнь, это вложенные душа и сердце. Это - готовность рисковать собой, потому что документальные фильмы, которые снимают участники фестиваля, картины, которые пишут художники, песни, которые звучат на передовой - это тоже всё с риском для жизни, это тоже всё под обстрелами", — говорит Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента.