Советник Трампа Уолтц: Эпоха бесконечной разрушительной войны завершена

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News затронул несколько важных тем. В основном, впрочем, он высказался об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

В частности, Уолтц заявил, о недовольстве Вашингтона реакцией Киева в ответ на экономические предложения. Зато американская администрация поддержала бы решение европейских союзников внести вклад в оборону Украины, передает ТАСС. В связи с этим США ожидают приезда французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон.

"Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена", - среди прочего заявил Уолтц.

Напомним, что Майк Уолтц накануне, 18 февраля, принял участие в первых за несколько лет российско-американских переговорах, которые прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегации США, кроме Уолтца, были госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.