В аэропорту Внуково сократят время бесплатной парковки

Продолжительность бесплатной парковки личного автотранспорта на привокзальной площади аэропорта Внуково будет сокращена с 1 марта. Об этом в среду, 19 февраля, уведомила пресс-служба воздушной гавани.

Как уточняется в официальном Telegram-канале аэропорта Внуково, с началом весны бесплатное время нахождения автотранспорта на привокзальной площади аэропорта Внуково сокращается с 25 до 20 минут.

Причину принятия такого решения в администрации аэропорта Внуково уточнять не стали.

Напомним, в Москве выделены зоны, парковка в пределах которых оценивается по разным тарифам. При этом в праздничные дни столичные власти делают подарок москвичам и гостям столицы, отменяя плату за парковку личного автотранспорта — например, так было в длинные новогодние каникулы.