Неправильно и опасно отказывать Владимиру Зеленскому в легитимности в качестве президента Украины. Такое заявление сделал в среду, 19 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на заявления из Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский — это "диктатор без выборов", который отказывается провести новые выборы главы государства, несмотря на риск полной утраты Украины.

Это не нашло понимания в высших властных кругах ФРГ. Шольц заявил в интервью Der Spiegel, что Зеленский "является избранным главой Украины", а невозможность провести новые президентские выборы в стране в нынешних условиях подтверждена украинской конституцией.

Согласилась с Шольцем и глава МИД Германии Анналена Бербок. Она назвала слова Трампа "совершенно абсурдными".

При этом резкие высказывания Зеленского в адрес американского лидера выйдут ему боком, предупредили в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что предводитель киевского режима наслушался "плохих советов".