Минздрав призвал оценивать репродуктивное здоровье россиян с 13 лет

Гинеколог и уролог-андролог должны проводить профилактические осмотры россиян, начиная с более раннего возраста, чем принято сейчас — не с 14 лет, а с 13. Такое мнение высказала заместитель российского министра здравоохранения Евгения Котова.

Как подчеркнула представитель Минздрава, у нынешних детей период становления и созревания функций начинается раньше, а потому проверка репродуктивного здоровья в более раннем возрасте вполне оправдана.

Репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова подтвердила, что определенные проблемы с репродуктивной функцией могут проявляться на более раннем этапе развития. Также осмотры помогают подросткам получить важные сведения — например, о предохранении от инфекций и нежелательной беременности, пишет "Коммерсантъ".

Ранее замглавы российского кабмина Татьяна Голикова констатировала, что за последние 20 лет в России, как и во всем мире, изменилась возрастная модель рождаемости. Сокращение количества женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер — вплоть до 2046 года .

В Москве тем временем запустили бесплатную программу по диагностике и лечению бесплодия. Она доступна в столичных женских консультациях и Центрах женского здоровья, причем работать будут и с женщиной, и ее партнером.