Весна придет в Москву на две–три недели раньше срока

Начало весны в столичном регионе обещает быть впечатляющим — такой прогноз дал метеоролог Евгений Тишковец.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, март начнется в Москве и Подмосковье с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели. Поскольку зима была малоснежной, солнце сразу начнет прогревать не отсутствующие сугробы, а приземный воздух.

В целом в марте ожидается средняя температура на три-пять градусов выше климатической нормы — метеорологическая весна (период после стабильного поднятия среднесуточной температуры воздуха выше нуля градусов) наступит в столичном регионе на две-три недели раньше обычной даты, 21 марта.

Однако от весеннего возвращения холодов, которое может состояться и в апреле, никто не застрахован, предупредил Тишковец.

Ранняя весна порадует далеко не всех. Метеорологи предупреждают, что из-за теплой погоды у растений может раньше времени начаться вегетационный период, в том числе и этап цветения, поэтому аллергикам следует приготовиться заблаговременно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Вместе с тем специалист уточнил, что лишь к середине года можно будет примерно говорить о летней погоде в стране.