Снижение на Украине мобилизационного возраста до 18 лет только затянет конфликт и приведёт к напрасным человеческим жертвам. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде".

Он также отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя.

"Дальнейшие перспективы развития конфликта на Украине зависят уже не от киевского режима, а от готовности Запада выстраивать архитектуру европейской безопасности с учетом интересов Российской Федерации", — подчеркнул Рудской.