Сегодня утром специалисты Роскосмоса скорректировали высоту орбиты МКС с помощью пристыкованного к ней грузового корабля "Прогресс".

Двигатели аппарата запустили в 4 утра 30 минут по московскому времени, они проработали чуть более 20 минут. За это время Международная космическая станция поднялась почти на три с половиной километра. Теперь она находится на высоте 419 километров над Землей.

Поднять орбиту нужно было для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27", который доставит на МКС членов 73-й экспедиции. Тогда же вернутся те, кто сейчас работает на станции - россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.