Генштаб сообщил об освобождении более 60% занятой ВСУ территории под Курском

ВС России освободили около 64% территории, изначально занятой украинскими войсками в Курской области. В Генштабе уточнили, что под контроль российской армии возвращено свыше 800 квадратных километров.

Первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул: сейчас инициатива в Курской области полностью на стороне российских войск. Как отметил Рудской в интервью "Красной звезде", наступление идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов.

Генерал подчеркнул, что значительные потери понесли наиболее боеспособные украинские формирования. Рудской напомнил, что за шесть с половиной месяцев боев в курском приграничье ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей. Уничтожено около 5,6 тысячи единиц вооружения и военной техники.