Трамп: в Киеве грубо обошлись с Бессентом, Зеленский спал во время его визита

Президент США обвинил киевские власти и самого Владимира Зеленского в неподобающем поведении. Дональд Трамп заявил, что украинский президент был груб с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

Во время визита министра в Киев украинцы не только отказались подписывать документы, но и всем своим видом показали, что американца не ждали.

"Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов", — заявил Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

Американский лидер посетовал, что министр отправился в долгий путь, чтобы подписать документ, "а вернулся пустой", передает ТАСС.

Напомним, Киев отклонил план США по оказанию помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных металлов. В Незалежной решили откорректировать предложение Вашингтона и предоставить свой вариант.