Владимир Путин обнял Ксению Собчак на прощанье, покидая концерт памяти ее отца

Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака пообщался с его семьей. Президент дал наставления восьмилетнему внуку политика Платону.

Глава государства возложил букет красных роз к памятнику Собчака на Васильевском острове. Во время церемонии Путин подозвал к себе мальчика, пожал ему руку и обнял. Мать Платона Ксения Собчак рассказала президенту, что мальчик делает успехи в учебе, участвует и побеждает в олимпиадах. После этого Путин обратился к Платону и дал ему наставление.

"Когда человек занимается тем, чем ему нравится, это залог успеха... Всего тебе хорошего", — сказал российский лидер.

Возложив цветы, все присутствовавшие на церемонии отправились на концерт памяти Анатолия Собчака. Там президент коротко пообщался с вдовой экс-мэра Людмилой Нарусовой, а покидая мероприятие Владимир Путин тепло попрощался с Ксенией Собчак, обняв и поцеловав ее в щеку.

Напомним, накануне, 19 февраля, исполнилось 25 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Анатолий Собчак умер в Калининградской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В 1990-е Анатолий Собчак и Владимир Путиным вместе работали в мэрии, пишет ТАСС.