США готовы включить в мирную сделку автоматическое принятие Киева в НАТО

Автоматическое предоставление Украине членства в НАТО может стать одним из пунктов мирного соглашения. Он будет задействован, если Россия нарушит условия договора, сообщил со ссылкой на чиновников в Белом доме телеканал NBC.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с резкой критикой киевского режима. Он обвинил Украину в том, что она подтолкнула Владимира Путина к решению о вторжении и призвал Киев провести выборы. Зеленский в ответ заявил, что Трамп распространяет российскую "дезинформацию". Тогда Трамп назвал Зеленского диктатором, который "проделал ужасную работу".