Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Папа римский Франциск уже неделю находится в больнице. Его госпитализировали с легочной инфекцией. На этом фоне появились новости, что якобы Швейцарский гвардейский корпус Ватикана начал подготовку к похоронам понтифика.

Однако представитель швейцарской гвардии в комментарии газете Blick опроверг тревожные новости. Он заявил, что гвардейцы несут службу без изменений.

"Ходили слухи, что Швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти Папы. У охраны якобы ввели комендантский час. Представитель Швейцарской гвардии в среду опроверг это сообщение и заявил, что работа продолжается в обычном режиме", — пишет Blick.

Напомним, папе римскому Франциску 88 лет, он находится в больнице с 14 февраля. Понтифика госпитализировали с легочной инфекцией, но позже у него началась двусторонняя пневмония. Папе римскому предписан полный покой.