По обстановке – чисто. Потерь нет. Первый "опорник" зачистили и контролируем – докладывают бойцы в ответ. Осмотревшись, командир поднимает отряд на решающий штурм. Вот этого дома, где укрылись националисты. Российским подразделениям удалось выбить бандеровцев из Петровки. Практически полностью взяты под контроль поселки Улаклы и Новоочереватое.

Противник ожесточенно сопротивляется только на тех направлениях, где бандеровцами командуют иностранные наемники. Хотя на общие темпы наступления российских войск это никак не влияет.

Мощная комбинированная атака проведена и в окрестностях Константиновки. Это тыловой район, где в лесах националисты устроили крупную логистическую базу. Как только разведка выяснила координаты, в квадрат полетели авиабомбы, "Искандеры" и ракеты "Ураганов". В итоге уничтожены 15 натовских бронемашин, батарея реактивных установок, склады с боеприпасами и топливом.

Потери в живой силе – до 50 человек. ВСУ пытались ответить. Подняли в воздух самолеты. Но цели перехватили системы ПВО. Противник потерял истребитель МиГ-29. Авиабомба "Хаммер", которую успели сбросить украинские летчики, тоже была сбита.

В Курском приграничье морпехи выбили противника с окраин поселка Лебедевка. ВСУ отброшены почти на полтора километра. Решающий удар, который вынудил националистов бежать, нанесли тяжелые огнеметы.

Операция под Лебедевкой уже нарушила логистику ВСУ. Не получая подкрепления, бандеровцы не смогли за минувший день провести ни одной результативной контратаки.