В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

В Крыму в этом году национализируют еще свыше 700 объектов, принадлежавших украинским олигархам и другим пособникам киевского режима. Такое решение принял Госсовет республики. В список войдут крупные предприятия, коттеджи и отели. Вырученные от продажи новой собственности средства, а это миллиарды рублей, направят на поддержку участников СВО и их семей. При этом работу национализированных объектов прерывать не планируют. Деньги просто перестанут утекать за рубеж.

Львовский бизнесмен Олег Геншафт прославился на весь полуостров еще во времена Украины. Не поделил забор в пляжной зоне Алупки. В российском Крыму незаконные застройки остановили. А в этом году земля и недвижимость украинского олигарха и вовсе будут национализированы.

Не сможет больше зарабатывать в России и экс-министр труда и соцзащиты Украины Людмила Денисова и другие бизнесмены из недружественных стран. Всего в новом списке на национализацию - 720 объектов. В собственность Крыма перейдут санатории, дельфинарий, заводы по производству напитков.

"Для экономики идет выздоровление. Финансовые ресурсы не будут утекать за рубеж, будут работать на благо Крыма, на благо России. Работать более эффективно", - отметил Владимир Константинов, председатель Государственного Совета РК.

Пивобезалкогольный комбинат "Крым" – самый крупный налогоплательщик в регионе. Только в прошлом году в бюджет от него поступило почти 3 миллиарда рублей. Но антитеррористическая комиссия выяснила, что владельцы отчисляли не только в казну, но были связаны с украинскими спецслужбами и спонсировали ВСУ. В конце прошлого года предприятие перешло под временное управление.

Сохраняются не только стандарты. Предприятия работают в разы эффективнее. Например, в прошлом году в собственность республики перешел Бахчисарайский цементный завод. После этого объем выплат в бюджет Крыма вырос в 2,5 раза. Коллектив сохранили, обновили оборудование.

Среди крупнейших национализированных предприятий - Альминский завод стройматериалов, был в собственности Сергея Таруты. Керченский завод "Пролив", который в советские времена производил 80% кильки в стране. А в бывшем Национальном центре паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина" теперь работает программа по реабилитации участников СВО и их семей.

Среди тех, кто уже лишился своего имущества на полуострове – Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Владимир Яценюк и многие другие. Все эти годы украинские олигархи не желали выводить свои активы из российского Крыма. Предприятия не модернизировали, но продолжали зарабатывать и, конечно, направляли вырученные средства на поддержку ВСУ.

Специальная антитеррористическая комиссия постоянно работает над выявлением имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия по отношению к России. Сложность заключается в том, что украинские олигархи оформляют бизнес на подставные юрлица или офшоры. Но даже самые запутанные схемы постепенно раскрываются. В Крыму уже национализировано свыше 4200 объектов.