Крупный пожар на юге Москвы попал на видео

Крупный пожар тушили этой ночью в Москве. Горело здание Института вычислительной техники на юге столицы. Огонь моментально распространился на площади в полторы тысячи квадратных метров.

У строения частично обрушилась кровля и стены. Ещё до приезда спасателей горящее здание самостоятельно покинули около 30 человек. Никто не пострадал. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

К ликвидации были привлечены свыше 170 сотрудников МЧС. В тушении задействовали также пожарный поезд и авиацию. С помощью вертолетов на очаг сбросили более 400 тонн воды. Справиться с огнем удалось лишь утром.