Собянин, Голикова и Цивилева посетили госпиталь для лечения и реабилитации участников СВО

Сегодня в преддверии Дня защитника Отечества мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны Анной Цивилевой посетили Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО. Здесь нашим военным помогают вернуться к полноценной жизни.

20 минут ходить, держась с двух сторон за такие поручни, 40 – отдыхать. У каждого здесь свой темп и режим. В Центре протезирования и комплексной реабилитации для участников специальной военной операции "Вороновское" бойцы заново учатся передвигаться.

В Центре организован полный цикл протезирования, включая производство. Это дело ювелирное, ведь искусственная конечность должна быть практически как своя. Для этого снимают индивидуальные мерки, делают слепки из гипса, ламинируют.

Окончательный вариант изготавливают только после того, как все расчёты окажутся верными. Ещё пациенты часто просят украсить протез. С протезами рук – сложнее. Здесь уже задействуют сложную электронику, которая позволяет кисти двигаться.

"Тут идут датчики АМГ – они устанавливаются на мышцы, на кожу и уже считывается электрический сигнал", - рассказал Николай Восликов, протезист верхних конечностей.

В "Вороновском" оказывают помощь полного цикла – здесь есть всё, что нужно для лечения и реабилитации. Сегодня Центр посетил и пообщался с пациентами и врачами мэр Москвы Сергей Собянин.

"Недавно мы открыли крупнейший в стране комплексный центр по лечению, реабилитации, протезированию бойцов. Делаем таким образом, чтобы ребята полноценно вернулись к жизни. Совместный проект по поручению президента России, который мы здесь реализуем и который, конечно, поможет тысячам ребятам вернуться в строй", - отметил Собянин.

"Реализуем программу по доступности оказания медицинской, реабилитационной и абилитационной помощи ребятам, которые пострадали в период СВО. Сейчас делаем целый план, с помощью которого будет обеспечена доступность такой помощи", - сказала Голикова.

Министерство обороны разработало временный стандарт, по которому оказывают комплексную помощь бойцам СВО по всей стране. "Наша основная задача - сократить время протезирования с момента получения ранения. А также повысить качество самого протезирования", - отметила Цивилева.

В Центре "Вороновское" сроки протезирования сведены к минимум – от 4 до 12 недель, благодаря проведению постоперационной компрессионной терапии и работе большой команды, в которую входят в том числе психологи.