В России растет число желающих поступить на военную службу по контракту

В России растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. Ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов, операторов дронов и медиков созданы все условия. Специалисты из элитных подразделений помогут выбрать профессию.

В свердловском пункте отбора инструкторы помогают будущим военнослужащим собрать документы. Процедур много, поэтому специалисты следят на каждом этапе. Кандидаты всё понимают и терпеливо заполняют бумаги. Некоторые выводят заявления каллиграфически, потому что для них контракт на военную службу - исполнение мечты.

"Выдалась возможность привести своё назначение в области военной медицины на службе в СВО. Осуществляется моя мечта, скажем так", - рассказал Арсений Егоров, кандидат, проходящий отборочные мероприятия.

Условия не изменились. Каждый военнослужащий получает единовременную выплату в 2 миллиона рублей. Если новобранцы годны, они попадают в свердловский учебный центр. Там проходят боевую подготовку на полигоне Центрального военного округа, где их знакомят с азами ведения боя, владения оружием и оказания первой помощи.

"Сейчас тактика ведения боя значительно меняется по сравнению с тем, что было. Сейчас много боёв в населённых пунктах и в лесопосадках. Так же много укрепрайонов. То есть мы людей обучаем для того, чтобы они уже знали, как примерно действовать в данной ситуации", - пояснил военнослужащий ЦВО.

Боевое слаживание на полигоне длится месяц. Оттуда бойцы попадают уже в тыловые тренировочные центры на территории проведения специальной военной операции. Практические занятия проводят опытные инструкторы и командиры, которые уже имеют боевой опыт в зоне СВО. Некоторые знания уникальные и не отражены ещё ни в одной военной методичке, поэтому до этого в военном ремесле никогда не встречались.

Контрактники детально изучают каждый тактический ход. Штурмовик должен не только правильно атаковать, но и обороняться. А задача инструкторов и командиров – подготовить универсальных бойцов. Поэтому на занятиях новобранцы работают и в расчётах РПГ, и учатся собирать, запускать и управлять FPV дронами и обязательно стреляют из всех видов автоматического оружия.

Вся работа максимально приближена к реальным условиям. Поэтому патроны здесь - боевые. По словам инструкторов, такой подход закаляет морально-волевые качества и психологическую стойкость. Боец должен всегда помнить - от него зависит жизнь – причём, не только его, но и всего отряда. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может.