Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20

Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург. Глава МИД России примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20.

Председательство в "Большой двадцатке" с 1 декабря прошлого года перешло к ЮАР от Бразилии. Руководство Южно-Африканской Республики проходит под девизом “Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст председательство США, передает РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Кроме того, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, готовятся контакты министра с коллегами "на полях" мероприятия.