Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Геннадий Косарев умер после тяжелой болезни

В Санкт-Петербурге скончался актер Геннадий Косарев. Ему было 64 года. В последнее время артист тяжело болел.

О кончине Косарева сообщил Молодежный театр на Фонтанке, в котором актер служил больше 30 лет. Причина смерти артиста не называется, но в театре отметили, что Косарева радовал зрителей до последнего, пока силы совсем не оставили его.

"Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон"... Своем последнем спектакле..." — говорится в некрологе, размещенном в соцсетях Молодежного театра на Фонтанке.

Геннадий Косарев родился в 1960 в Узбекистане. В он окончил ГИТИС и 11 лет проработал в Московском театре им. Маяковского, а после перешел в труппу Молодежного театра на Фонтанке. Зрители запомнят артиста по ролям в фильмах и сериалах. В его фильмографии больше 40 работ, среди них "Улицы разбитых фонарей", "Дознаватель", "Невский. Проверка на прочность", "Все началось в Харбине".