Подробности развода Пинчук и Чобаняна: что сказала Марина Африкантова и при чем тут Таня Мусульбес

Одна из самых красивых пар "Дома-2" объявила о разводе. Ира Пинчук уличила Арая Чобаняна в измене.

Ирине прислали переписки мужа с посторонними девушками после того, как хакеры взломали его соцсети. Так Пинчук узнала, что пока она лежала беременная в больнице, ее благоверный пользовался услугами дам из массажных салонов. Звезда "Дома-2" выгнала мужа из дома, позвала друзей и уже вторые сутки рыдает и постит в соцсетях семейные секреты.



Нескончаемый поток личной информации возмутил друзей Арая, они стали звонить и писать Ире, пытаясь успокоить девушку. "Мне 30 лет, я чуть-чуть взрослый человек, наверное, да? И сама могу решить, что делать со своей жизнью. Со своими эмоциями могу справиться и принять какое-то для себя решение", — ответила Пинчук всем доброжелателям, хотя при этом удалила сообщения, в которых очень нелестно говорила о Чобаняне.

Пользователи Сети при этом ничуть не сочувствуют Ире. Народ уверен, что "прилетел бумеранг", ведь Пинчук сыграла не последнюю роль в разводе Марины Африкантовой и Ромы Капаклы. Арай тесно дружит с Ромой, но Марина и Ира так и не смогли стать близки. А когда Пинчук заметила, что Капаклы посматривает на ее лучшую подружку Таню Мусульбес, то начала говорить Марине, что им с мужем лучше бы расстаться, мол, чувств то уже нет, что страдать. В итоге сейчас Рома и Таня воспитывают дочку, а Марина осталась одна. Зрители "Дома-2" убеждены, что без вмешательства посторонних семью можно было бы спасти.

И теперь, видя как страдает Пинчук, народ злорадствует, мол, не надо было прикрывать интрижку подружки с женатым мужчиной. При этом сама Марина Африкантова оказалась человеком с очень добрым сердцем, она не стала топтаться на чужом несчастье. "Неприятна мне эта ситуация, как будто свою переживаю заново. Как будто и не прошло два года. Каждой женщине, которая пережила предательство, нужна поддержка близких", — написала блондинка на своей странице в соцсети.