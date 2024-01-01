ФСБ предотвратила покушение на представителя администрации Саратовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на чиновника администрации Саратовской области. Теракт планировался украинскими спецслужбами, сообщили "ТВ Центру" в Центре общественных связей ФСБ.

Исполнитель теракта – россиянин, завербованный в 2024 году на Украине. По данным силовиков, диверсант прошел спецподготовку в Киеве.

Действуя по указанию куратора, преступник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами. Диверсант планировал подорвать автомобиль чиновника. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление во время задержания и был нейтрализован.