Трамп потребовал от Киева сделки по недрам до заключения мира

Сделка по редкоземельным металлам США с Украиной должна быть заключена до официальных переговоров о мире – или до потенциального выделения новой американской военной помощи Киеву. Планы президента США Дональда Трампа раскрыли агентству Reuters информированные источники в Белом доме.

По данным источников агентства, администрация Трампа может стремиться к заключению упрощенной сделки в ускоренном порядке. Ее детали – в частности, сколько украинских минералов будут переданы США – можно оговорить позднее.

Намерение администрации Трампа продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом подтвердил журналистам и советник президента США. При этом, говоря о Владимире Зеленском, он отметил, что нужно вернуть "этого парня" к реальности.