Легендарный корабль United States затопят

Легендарный корабль United States отправился в своё последнее плавание. Его планируют затопить у побережья штата Флорида и превратить в крупнейший в мире искусственный риф.

Когда-то это был один из самых быстрых и технически совершенных лайнеров в истории, который перевозил президентов и голливудских звёзд, таких как Джон Кеннеди, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро.

Крупный символ морской славы США в последние годы стоял у пирса в Филадельфии. Из судна хотели сделать плавучий музей, торговый центр или отель, однако не смогли собрать достаточно средств для восстановления. И теперь Федеральный суд США принял решение о его безопасном затоплении.